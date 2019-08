Transcurrió menos de un mes desde que María Belén Bazo consiguió la medalla de bronce en vela -modalidad windsurf- en Lima 2019. La chica de 21 años iba por la de oro, pero la presión y los nervios fueron rivales muy difíciles de vencer. Sin la presea soñada, pero con la convicción de ganar su pase para Tokio 2020, 'Mabe' tendrá que buscar su boleto en el Mundial a desarrollarse en septiembre en aguas italianas.

María Belén Bazo: "Físicamente y mentalmente estoy lista para los Juegos Olímpicos". (Video: El Comercio / Foto: Alessandro Currarino)

► Efraín Sotacuro: medallista, buen estudiante universitario y ejemplo de 10 hermanos



-¿Había mucha presión por conseguir una medalla?



Sabía que me iba a sentir presionada, pero nunca me imaginé que tanto. Me afectó en los primeros días de competencia donde no estaba tan preparada mentalmente.

-¿Sentías la responsabilidad de ganar una medalla?



Dentro de mí sí sentía que tenía la responsabilidad de ganar alguna medalla.

-¿Pero estabas en la capacidad deportiva de lograrla?



Sí. Físicamente yo siento que pude haber ganado la medalla de oro, pero me faltó estar más tranquila, más concentrada y no ponerme tan nerviosa

-Quizá te llegó a jugar en contra tu juventud



Me llegué a conocer más y saber cómo controlar mis emociones en momentos difíciles, porque a la mitad del campeonato no me estaba yendo muy bien, estaba en cuarto y pasando a quinto lugar, y pude controlarme, controlar mi mente y salir adelante

María Belén Bazo: "Físicamente y mentalmente estoy lista para los Juegos Olímpicos". (Foto: Alessandro Currarino)

-¿El gran reto es Tokio?



Mi objetivo principal son los Juegos Olímpicos de Tokio, que voy a tener 22 años, que es bastante menor para mi deporte, y también para París 2024

-¿Cómo conseguirías el pase a Tokio?



Mi clasificatorio olímpico es en un par de semanas. Viajo a Italia y ahí en el Campeonato Mundial van a dar nueve cupos olímpicos

-¿Cuántas compiten?



Bastantes. Más de ochenta chicas. Pero once países ya están clasificados, entonces estos nueve cupos son para las once que aún no clasifican. Ahí estamos Estados Unidos, Perú, Brasil, Estonia, Finlandia, Hong Kong, hay varias que aún no clasifican

-¿Y con qué tantas opciones te ves de conseguir un cupo?



En el último clasificatorio quedé en el puesto once de trece, entonces ahora estoy como en el siguiente grupo, debería tener chances si todo sale bien. Físicamente y mentalmente estoy lista para los Juegos Olímpicos

María Belén Bazo: "Físicamente y mentalmente estoy lista para los Juegos Olímpicos". (Foto: Alessandro Currarino)

-¿Qué significa para ti tener la medalla entre tus manos?



Me trae un montón de recuerdos lindos. Es un paso más. Ya estoy pensando en mi próximo objetivo y lo que quiero es superarme cada día. Al final es una medalla de bronce y no la de oro. Todavía hay muchísimo trabajo qué hacer y recién es el comienzo

- Es un deporte que para algunos podría resultar caro, ¿Cómo haces para manejar los costos?



Sí, es un deporte bastante caro. Gracias a mi auspiciador Chocolisto he podido hacer todo esto realidad. Pero todos los deportes, si quieres llegar a tu máximo nivel, son bastantes caros

-¿Qué le falta a Perú para tener más deportistas en vela?



(suspiros) Falta bastante todavía: en temas organizacionales, la parte administrativa del Instituto Peruano del Deporte y de la Federación, todavía falta que se desarrolle mucho. En serio es muy bueno para el país tener una sociedad deportiva, saludable, forma personas luchadores y determinadas

-¿Cuánto espacio ocupa el windsurf en tu vida?



El windsurf es mi vida simplemente. Lo demás son actividades que hago para descansar del windsurf. Me dedico al 100%

-¿Tan apasionado que podrías relegar todo y dedicarte sólo al windsurf?



Quiero llegar a ser la mejor del mundo y para eso sé que tengo que dedicarme al 100%. A veces es complicado porque tienes que hacer un montón de sacrificios, pero eso es lo que se necesita para cumplir mi sueño



María Belén Bazo: "Físicamente y mentalmente estoy lista para los Juegos Olímpicos" | VIDEO. (Foto: Anthony Niño de Guzmán - El Comercio)

VER MÁS EN DT...