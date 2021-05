El deportista peruano sigue padeciendo la mala gestión de la dirigencia nacional. Este viernes, la surfista María Fernanda Reyes denunció que no podrá competir en un torneo de longboard en México en junio próximo debido a la falta de respuesta por parte de la Federación de Tabla a sus cartas.

En sus redes sociales, la nacional denunció que, pese a que se comunicó con los dirigentes de la Fenta desde el mes pasado, no tuvo la respuesta necesaria para poder asegurar su viaje al certamen, además de tener información acerca de otros eventos como el campeonato nacional.

“El 15 de marzo le escribí al presidente de la Fenta, Jaime Gensollen, pues hay un campeonato internacional. Este me derivó con el administrados Ivan Wasli para enviar todo lo necesario. Envié un correo con todos los datos. NUNCA RESPONDIERON EL CORREO HASTA HOY”, cuenta María Fernanda en sus redes.

Luego se comunicó vía whatsapp con el mencionado Wasli. “Él me derivó con el Jefe de Unidad Técnica, que él tenía que darme la información”, sigue su relato. Resulta que nunca le enviaron nada a la surfista.

Ante la falta de respuestas, Mafer siguió con sus comunicaciones vía correo, esta vez dirigida al presidente Jaime Gensollen y al tesorero Alfredo Conterno. “El presidente por medio de whatsapp me respondió que lo va a revisar”, relata.

“Como anécdota, me encuentro con el dirigente (Gensollen) en la Playa Cerro Azul y le pregunto: ¿Cuándo va a responder? y este me responde “¿Qué, Iván no te ha respondido?””.

María Fernanda Reyes considera una falta de respeto que nadie pueda responder la comunicación formal que envió para resolver el tema de su participación en el Mex Long Fest.

Por la noche, la surfista conoció que Fenta no habría aprobado su viaje porque el presupuesto presentado ante el IPD aún está en evaluación. Sin embargo, esto nunca se le dijo a la deportista cuando se comunicó con ellos.

MÁS EN DT