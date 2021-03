El deportista encuentra en las limitaciones el trampolín que lo lleva a su máxima exigencia y, a partir de ello, a los logros que nunca olvidarán. Es el camino que se ha marcado en muchas disciplinas en el país, como hoy en día lo vive el tiro, y el cuarto puesto de Marko Carrillo en la Copa del Mundo en la India es el gran ejemplo.

Alejados del polígono de Las Palmas, por los problemas que ya se conocen entre la Fuerza Aérea y el Legado Lima 2019 por algunas observaciones que deben corregirse, los tiradores no han podido entrenar en la mejor cancha del país. Por eso lo hace en el pequeño Polígono del Servicio de Material de Guerra de Las Palmas, en la Escuela de Francotiradores de la Escuela Militar de Chorrillos o tienen que viajar fuera del país.

“Incomoda que no se hayan involucrado al 100% de la entrega de esta sede”, nos dice Marko desde la India. Espera que Legado Lima 2019 resuelva las observaciones pendientes para que por fin puedan usar el polígono.

Marko Carrillo

Para el clasificado a Tokio “es frustrante no poder entrar a la sede”, agrega y nos cuenta que la Fuerza Aérea siempre lo apoyó, por eso cree que no pasa por ellos no ayudarlos, sino que entiende que la FAP exija que se le entregue la sede saneada. “Si ellos no quisieran ayudarnos, no me hubieran permitido entrenar en el Servicio de Material de Guerra”, nos comenta.

Ayer Marko Carrillo terminó cuarto en la prueba de pistola tiro rápido a 25 metros en la Copa del Mundo en Nueva Delhi, en un torneo donde diversas naciones buscaban cupos para los Juegos Olímpicos, lo que realzó el nivel del certamen y, por lo tanto, el resultado conseguido por el peruano.

—De nivel—

“La competencia estuvo muy peleada porque todos buscan la última cuota. Estados Unidos y la India están con sus equipos completos, pero por nuestro lado estuvimos tranquilos buscando un buen resultado”, aseguró el tirador, que quedó detrás del estonio Olesk Peeter, el indio Sidhu Vjayveer y el polaco Muwek Dskar. El nacional fue el latinoamericano mejor ubicado en la modalidad en la que competirá en Tokio 2020.

Además, Marko se ubicó en el puesto 11 en pistola de aire a 10 metros el pasado domingo.

Como se recuerda, Marko logró la medalla de bronce en pistola 25 metros en los Juegos Panamericanos Lima 2019, con lo que logró el cupo olímpico. A meses de los Juegos Olímpicos, sigue afinando la puntería para llegar de la mejor forma y así tentar una medalla.

Sin embargo, los inconvenientes de no acceder a Las Palmas le pueden pasar factura, ya que pese a tener una cancha similar a la de Tokio no la pueden usar.

