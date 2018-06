Martín Liberman y su contundente opinión sobre posibilidad de Gareca como DT de Argentina

¿Qué tan posible es que Ricardo Gareca no renueve su vínculo con la Federación Peruana de Fútbol y fiche para ser el nuevo entrenador de la selección argentina?

Para el mediático periodista deportivo de Fox Sports Martín Liberman hoy los dirigentes de la AFA no tienen al 'Tigre' en sus planes. ¿La razón? Su principal preocupación es superar a Nigeria el martes y avanzar a octavos de final del Mundial Rusia 2018.

"Quiero desmentir ese rumor categóricamente, y no porque Gareca no pueda serlo (DT de Argentina), sino porque a esta hora no hay ningún tipo de consideración al respecto. Ninguna. Lo descarto de plano. Una vez que termine la participación de la Argentina en esta Copa del Mundo y se resuelva qué es lo que se va a hacer --porque aquí hay que meter mucha mano, no se trata solo de cambiar el nombre del entrenador-- recién allí podrán empezar a pensar cuál es el proyecto, plan, estrategia y nombre del que mejor se acomoda para todo esto", inició.

"A esta hora, hoy 25 de junio en Moscú es una absoluta locura plantear el nombre de Ricardo Gareca como técnico de Argentina. Tal vez nos encontremos dentro de un mes y yo comente sobre la posibilidad de Gareca como DT, pero aquello será algo que sucederá en el futuro. Hoy en la dirigencia argentina solo se preguntan cómo hacer para superar el obstáculo que significa Nigeria en San Petersburgo. De ninguna manera pasa por la cabeza de ninguno de los que deciden el nombre de Gareca, ni Gallardo, Simeone, etc", continuó.

Por último, Martín Liberman se atrevió a opinar sobre lo que sería el fin del vínculo entre Ricardo Gareca y la selección peruana de fútbol.

"Entiendo el deseo que ustedes tienen de contar con Gareca y a mí me parece que lo suyo con Perú tiene más que ver con una cuestión personal que con dirigir a la Argentina. Si él encuentra un desafío deportivo superar al que ya conquistó. ¿Qué más puede haber para Gareca en Perú habiendo logrado lo que logró? Una revolución futbolística en el país, una buena participación en Copas América y la clasificación al Mundial. Me parece difícil que encuentre algo que lo pueda motivar más. En todo caso será resorte de la FPF convencerlo, seducirlo y hacerle ver qué es lo que tiene allí. No es Argentina la excusa para que Gareca les diga que no", finalizó.

Martín Liberman es uno de los periodistas deportivos más reconocidos en su país. Conduce programas en Fox Sports y Canal 26. Además tiene un programa radial y es muy popular en Instagram y Twitter.