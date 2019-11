Durante la transmisión del programa de este lunes de “Agenda FOX” por la señal internacional del canal deportivo FOX Sports, el periodista Martín Liberman -junto a los panelistas del espacio televisivo- cuestionaron duramente las medidas de seguridad que empleó la Policía Nacional en la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo en el estadio Monumental.

Martín Liberman empezó diciendo que la prohibición del ingreso de gorras y lentes a la final de la Copa Libertadores perjudicaba a los espectadores de la final. Liberman recordó que las altas temperaturas y los rayos solares vulneraron la integridad de los fanáticos de River Plate y Flamengo en plena lucha contra el cáncer de piel.

“Al fútbol peruano: atraso muchachos. Tienen que tener las medidas de seguridad necesarias y no hacer que la gente se muera. La gente se muere por cáncer de piel. Quiero que lo sepan”, increpó visiblemente enojado Martín Liberman. El conductor del programa “Agenda FOX” continuó con su reclamo y hasta llegó a ponerse como ejemplo.

“A mí con mi piel blanca y pecas me aniquilas. Evidentemente no hay conciencia en el Perú y no hay conciencia con los problemas de la piel o no hay suficiente seguridad, una de las dos", sostuvo Martín Liberman, periodista argentino de la cadena internacional de FOX Sports.

Días previos al duelo por la final de la Copa Libertadores entre River Plate vs. Flamengo en el estadio Monumental, las distintas cadenas internacionales deportivas criticaron las medidas de seguridad y las tildaron de ridículas por restringuir el ingresar con gorras o lentes de sol al coloso de Ate.

Flamengo derrotó 2-1 a River Plate por la final de la Copa Libertadores. El cuadro brasileño obtuvo el triunfo en los últimos minutos del duelo. En el estadio Monumental de Lima, el delantero ‘Gabigol’ tuvo tres minutos brillantes y anotó un doblete para revertir el resultado luego de que el colombiano Rafael Santos Borré anotara el 1-0 para el equipo argentino.