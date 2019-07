Martin Liberman felicitó a Ricardo Gareca por su crítica ante las polémicas declaraciones de Lionel Messi

Perú cayó derrotado en la final de la Copa América 2019 frente a Brasil por 3-1. Tras ello, en conferencia de prensa, Ricardo Gareca hizo un balance y habló de otros temas. Al ser consultado por las declaraciones de Lionel Messi sobre la CONMEBOL, el estratega criticó al astro argentino. En el programa Debate Final, Martin Liberman elogió ello.

En su tradicional comentario editorial, Liberman expresó su pensamiento sobre la Copa América que hizo Argentina. El periodista discrepa con las versiones que afirman que a su selección la eliminaron injustamente.

El polémico comunicador expresó su fastidio en contra de esa postura. Para argumentar su versión, Liberman se refirió a lo que dijo Ricardo Gareca en conferencia de presa.

Ricardo Gareca tras acusaciones de Lionel Messi: "Para hablar de corrupción hay que tener pruebas" | VIDEO. (Video: Twitter / Foto: AFP)

"Lionel Messi es una persona autorizada, respeto al jugador y a la persona. Creo que es muy centrada. Pero no me gustaría que se enfoque como que los sudamericanos somos los corruptos. Cada vez más, los chicos conocen más a los jugadores europeos que a los americanos y parece que los queremos imitar. En Europa hay cosas buenas, pero nosotros también las tenemos y me gustaría defender al fútbol sudamericano. Para hablar de corrupción hay que tener pruebas muy sólidas, más allá del respeto que me merece Messi", expresó.

Tras recordar ello lo elogió: "¡Qué grande es Ricardo Gareca!", proliferó. En su editorial se dedicó a razonar y elaborar un discurso sobre la falta de autocrítica.