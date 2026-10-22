La tercera edición se realizará este domingo 25 de octubre, con distancias de 21K y 10K.
La tercera edición se realizará este domingo 25 de octubre, con distancias de 21K y 10K.
Por Redacción EC

Este domingo 25 de octubre, más de 7.000 participantes competirán en la tercera AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers. La prueba tendrá recorridos de 21 y 10 kilómetros, con salida y llegada en la Escuela Naval del Perú, ubicada en La Punta.

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