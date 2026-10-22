Este domingo 25 de octubre, más de 7.000 participantes competirán en la tercera AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers. La prueba tendrá recorridos de 21 y 10 kilómetros, con salida y llegada en la Escuela Naval del Perú, ubicada en La Punta.

La competencia ofrecerá un desafío especial para el atletismo peruano: batir el récord nacional femenino de medio maratón, fijado en 1:10:03. La jornada podría convertirse en un acontecimiento histórico si alguna participante logra superar la marca vigente durante la carrera.

Organizada por Peru Runners junto con la Marina de Guerra del Perú, la prueba cuenta con el respaldo de las municipalidades Provincial del Callao y Distrital de La Punta. AVA renueva su participación como patrocinador principal y Skechers se incorpora como marca deportiva oficial.

La AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers cuenta con dos sellos vinculados a World Athletics, que respaldan aspectos importantes de la competencia:

Certificación de medición del recorrido: acredita que la distancia ha sido medida conforme a los criterios técnicos correspondientes. Esto permite que los tiempos puedan ser considerados para rankings, marcas y récords, siempre que también se cumplan los demás requisitos deportivos aplicables.

World Athletics Label Road Races 2026: distingue a la carrera dentro del programa de etiquetas de World Athletics para competencias de ruta, que contempla estándares relacionados con la organización, las reglas de competencia y la experiencia de los atletas.

Estas certificaciones representan un respaldo relevante para los corredores que buscan medir su rendimiento en una competencia con estándares reconocidos internacionalmente.

Información del evento

Fecha: domingo 25 de octubre de 2026.

Distancias: 21K y 10K.

Lugar de partida y llegada: Escuela Naval del Perú, La Punta, Callao.

Organiza: Peru Runners, con el apoyo de la Marina de Guerra del Perú.

Naming partner: AVA.

Marca deportiva oficial: Skechers.

Con más de 7,000 participantes, una ruta frente al mar y el desafío de una posible nueva marca nacional, la tercera edición de la AVA Media Maratón del Callao y 10K by Skechers se prepara para vivir una gran fiesta del deporte, con el espíritu chalaco como protagonista.