“La moda me encanta, pero es solo una diversión”. Matteo Berrettini, el último en sacar boleto a Londres, no trastoca sus prioridades. Es, ante todo, un tenista concentrado en el torneo que empieza este domingo. Esgrime una derecha devastadora y una potencia inusual como armas de combate. Le falta ser más regular. Mide 1,98 m, tiene pinta, 23 años y ganas de hacer la revolución a raquetazos. Por lo pronto, el ‘Gitano’ ya alcanzó las semifinales del US Open y quebró 43 almanaques sin compatriotas suyos en el Masters.

La última vez que Roger Federer no culminó una temporada entre los dos primeros fue en el 2002. Este año se romperá esa tendencia. ‘Su Majestad’ sufrió la derrota más dolorosa de su carrera en la final de Wimbledon y esta cita le servirá, aunque no lo confiese, para intentar demostrar que, con un juego venturosamente indescifrable, todavía es el mejor de los mejores. Va por su séptima corona de maestros. La última fue en el lejano 2011.

ASÍ SE DEFINE EL NÚMERO UNO DEL RÁNKING EN EL MASTERS DE LONDRES

Desde que el ‘Vampiro’ Nicolás Massú asumió su tutoría, Dominic Thiem ha dejado de ser su propio enemigo. La ansiedad y excesiva autocrítica condenaban al austríaco a roles menores. Pasaba de la insuficiencia al exceso con llamativa facilidad. Ahora, más maduro, ya tiene 26, y más tranquilo gracias a su nuevo entrenador, Thiem se siente listo para asumir mayor protagonismo. Esta temporada ya ha batido a Roger, ‘Nole’ y Mateo, sus tres rivales en el grupo Bjorn Borg.

Tras la lesión que lo obligó a retirarse del Abierto de Estados Unidos, Novak Djokovic ha regresado a la senda victoriosa con dos campeonatos. ‘Nole’ llega dulce a Londres. Ha estado impecable estas últimas semanas y cuando eso sucede no hay forma de que no se convierta en el máximo favorito. Consagrándose en la O2 Arena terminaría el año, nuevamente, en la cima.

Djokovic viene de ganar el Masters de París. (Foto: AFP)

Es mucho lo que se juega Rafael Nadal en el Reino Unido. Enfrenta un mano a mano con ‘Nole’ por la cúspide y además debe tratar de conquistar un título que se le ha negado siempre. Para agriar aún más la situación, padece un problema abdominal que puede disminuir su fantástico juego. Rafa no ha perdido un solo partido desde la ‘semis’ de Wimbledon ante Roger, en agosto. Si realiza un buen torneo y ‘Nole’ no campeona, el español se convertirá en el tenista de mayor edad en terminar el año como número 1 de la era Abierta.

No tiene ningún golpe deslumbrante, pero hace todo bien. Tampoco es fácil advertir sus puntos débiles. Daniil Medvedev no práctica un tenis doctrinario. Combina su heterodoxia con mucha estrategia y aprendizaje permanente. Nadie ha disputado más finales que el ‘Ajedrecista’ en este año. Y ha conseguido cuatro títulos. Nadal, Stéfanos Tsitsipas y Alexander Zverev lo van a sufrir en el grupo André Agassi.

Tras verlo coronarse el año pasado, derrotando a Djokovic en la final, los expertos supusieron que el 2019 confirmaría que el joven ‘Principito’ podía reinar. Una temporada llena de altibajos contradijo los pronósticos. Igual su talento le alcanzó para meterse entre los ocho. “Sé cómo ganarles a Roger, a Rafa y a ‘Nole’”, declaró esta semana Zverev. ‘Sascha’, cuando está enfocado, es muy peligroso.

Con un juego desenfadado, un look jesucrístico y océanos de carisma, Tsitsipas ha irrumpido entre los ocho primeros. Es el único tenista que antes de cumplir los 21 años ha podido doblegar a Nadal, Djokovic y Federer. Es muy agresivo, toma riesgos y está encaminando su volátil carácter. No debe ser descartado.