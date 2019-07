Mauricio Fiol: nadador peruano competirá en Lima 2019 solo en postas

Ya se conoce la lista de nadadores que competirán en Lima 2019 y se confirmó que Mauricio Fiol solo nadará en la competencia de postas 4x100 libre, 4x200 libre, 4x100 combinado y 4x200 combinados.

Como se recuerda, el nadador peruano reclamó por su inscripción en Lima 2019 en esta disciplina, ya que él consideraba que debía competir en el estilo mariposa, su especialidad.



Sin embargo, Mauricio Fiol arrastraba una suspensión que no le permitió competir en los eventos clasificatorios que organizó la Federación de Natación. El equipo técnico decidió inscribir a Fiol, gracias a una solicitud especial a la Federación Internacional, en los relevos y los 200 metros libre.



El reclamo de Mauricio fue público y hasta llegó a decir que no competiría en Lima 2019 si no era en el estilo mariposa.

Deporte Total pudo confirmar que finalmente Mauricio quedó inscrito de manera oficial pero solo en la competencia de postas. En las pruebas de mariposa se mantienen los nadadores que lograron las marcas establecidas en los eventos clasificatorios.



El pasado 11 de junio Mauricio Fiol cumplió su sanción por el tema de dopaje que tuvo en Toronto 2015 y quedó apto para competir. El último fin de semana participó del Campeonato Nacional de Chile y logró dos medallas de oro, en los 200 mariposa (1:58.82 - marca B para Tokio 2020) y en los 400 libres.