Pochettino preocupado por la continuidad de Eriksen en el Tottenham: "No sé si vuelva a jugar"

El equipo entrenado por el argentino Mauricio Pochettino, que empezó la Premier ganando al recién ascendido Aston Villa, había empatado el pasado sábado con el Manchester City y cayó ante Newcastle United. En consecuencia, suma 4 puntos y marcha séptimo en la clasificación.

Subcampeón de Europa, empieza a distanciarse de la parte alta. Candidato a la pelea por el título antes de que echara a andar el torneo, los 'spurs' cuentan con un empate y un encuentro perdido. Solo un triunfo. Cinco puntos por el camino. Los que le distancian del líder.

"No jugamos como esperábamos. No creamos suficientes oportunidades, no encontramos la capacidad para romper su línea defensiva", se enfadó el técnico Pochettino al término del juego ante Newcastle.

"Estoy muy decepcionado con la actuación y con el resultado", cerró el entrenador argentino.

Y un tema más preocupa a Mauricio Pochettino. El mediocampista de Dinamarca Christian Eriksen aún no resuelve su contrato con el Tottenham Hotspur y no se sabe si seguirá en el cuadro inglés.

"No lo sé, es difícil. Hay situaciones que no podemos controlar, sabemos que podría suceder y estamos esperando a ver qué pasa", comentó Mauricio Pochettino tras la derrota 1-0 ante el Newcastle.

