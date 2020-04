Si quiere reírse un rato, busque a Ángel ‘Maradona’ Barrios en You Tube. No hay pierde. Le recomiendo una entrevista en Canal 9 donde aparece con rostro compungido, casi como la mascota de Hush Puppies, reclamando en voz alta: “¿Qué le han hecho a mi Mac? ¡No sé qué le pasa a mi Mac!”. Como si se le hubiese malogrado la computadora. Pero no, Mac era en realidad Max o Juan Carlos, o como rayos se llame ese zaguero de 1,85 metros que un día entró a la cancha con 17 años y salió con 25.





“Algo había que el muchacho escondía. Yo intuía algo”, le dijo Claudio ‘Tato’ Pedraglio a DT un par de meses después del escándalo. El asistente de Daniel Ahmed fue el responsable de la llegada de Max Barrios a la selección Sub 20. “Franco Navarro nos habló de un muchacho que jugaba de central, alto, fuerte, 17 años. Me acerqué a conversar con él porque yo jugué con su papá. Bueno, se suponía que era su papá, pero tampoco era su papá”.

En su corta carrera como futbolista profesional, Juan Carlos Espinoza jugó cuatro clubes ecuatorianos y uno peruano. Este último fue el Juan Aurich de Chiclayo. (Foto: GEC)

Elkin Sotelo, periodista de DT, también fue a buscar a ese chico espigado que decía admirar a Pepe del Real Madrid, pero que se había dejado bautizar como ‘Cuto’ Barrios en el Juan Aurich. Lo primero que le sorprendió fue cómo de un papá habilidoso salió un revientapelotas. “Cada quien nace con lo que puede hacer”, dijo Max. ¿Qué sabes de tu papá como futbolista? “No lo vi, pero todos me cuentan que jugaba igual a Maradona. Es una leyenda mi viejo”.

Según el archivo de El Comercio, ver a ‘Maradona’ Barrios en la cancha era como asistir a un ‘reality’ de imitación. Decían que “no solo se parecía a Diego, corría como él, daba saltitos como él y, cuando lo obligaba el cambio, salía con el puño en alto, gesto clásico del astro argentino”.

El último club de Espinoza fue la Liga de Loja (2015).

Luego de la entrevista, Elkin le preguntó su fecha exacta de nacimiento y Max, muy dubitativo, dijo: “25 de mayo del 95”. Apuntado el dato, el redactor de DT se retiró de la Videna cuando notó que el jugador lo seguía hasta detenerlo. “¿Qué fecha te dije? Ah no, es que la verdad ni me acuerdo de qué día es mi cumpleaños”.

Inexplicablemente lo convocaron a la selección pese a desaparecer una semana de los entrenamientos, pero el papelón máximo llegó cuando en pleno Sudamericano un futbolista ecuatoriano lo reconoció en la cancha.

“Solo esto le faltaba al deprimido fútbol peruano. Una versión criolla del extraño caso de Benjamin Button”, escribió Pedro Canelo luego de revelar que Max tramitó su partida de nacimiento como peruano y su DNI en solo una semana.

Espinoza jugaba de zaguero central y se caracterizaba por su buen juego aéreo. (Foto: GEC)

Por entonces, un periodista de ATV viajó a Sullana para buscar al padre de la criatura. ‘Maradona’ Barrios negó que su hijo fuera en realidad el ecuatoriano Juan Carlos Espinoza Mercado, hasta que en una de esas se le chispoteó:

“Tengo que conversar bien con Juan”.

- “¡Dijiste Juan!”

- "No..."

- “¡Sí!, en vez de Max me hablaste de Juan...”

- “Nooo. ¡Tú me preguntaste por Juan! Él toda la vida es mi Mac y mi Mac”.

La telenovela se trasladó a Lima y siguió en Chiclayo. Ahí, ‘Maradona’ Barrios tenía otro hijo, Luis Barrios Prado, de 19 años. Un hermanito de Max que también jugaba con los menores del Aurich. Luego nos enteramos que Luchito era en realidad Luis Alfonso Perlaza, un ciudadano ecuatoriano de 30 años.

Hoy, nadie sabe qué pasó con ‘Max’, su ‘hermano’ y su ‘papá’. Pero no nos olvidemos que los grandes protagonistas de este escándalo fueron en el fondo los dirigentes porque nada hubiese sido posible sin su habitual negligencia e ineptitud.

“En Tumbes es común que muchos ecuatorianos vengan y falsifiquen documentos para jugar en las ligas y en torneos amateurs. Igual los peruanos en Ecuador, pero en ese caso la Federación Peruana de Fútbol no puede hacer nada”, fue la explicación que dio Manuel Burga. Con respuestas así, ya no queda nada más que escribir.

