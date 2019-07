El último fin de semana el delantero argentino Maxi López declaró sobre la difícil relación familiar que tiene con su ex esposa Wanda Nara, pareja actual del atacante Mauro Icardi: "En el último año los vi dos veces a mis hijos", comentó en el programa argentino "Podemos Hablar" de Telefé.

Maxi López y los detalles de la difícil relación con Wanda: "En el último año vi a mis hijos dos veces". (Video: YouTube / Foto: Captura de pantalla)

"En cinco años nunca pudimos tener un acuerdo. Yo me acomodé siempre para ver a mis chicos. Estando en otras ciudades, tuve que viajar siempre y lo hacía con total placer. Me ha pasado mil veces que me pregunten 'Papá, ¿por qué no viniste al partido?'. Y papá fue al partido, pero no te pudo ver. O '¿por qué no me llamaste?'. Y papá te llamó" comentó serenamente Maxi López en el mencionado programa televisivo.

El delantero argentino de 35 años Maxi López continuó con sus descargos ante las preguntas del periodista Andy Kusnetzoff y los comentarios de los panelistas. El atacante también contó que legalmente tienen un concilio con Wanda, pero este no se está respetando.

“Hay un acuerdo que no se cumple. Y ni siquiera puedo hablar por Whatsapp con ellos porque Wanda y Mauro me tienen bloqueado. Los problemas de los grandes los tienen que solucionar los grandes. Cuando entran los chicos en los conflictos de los grandes no está bueno porque yo puedo resolver, pensar y manejarme de otra manera. Pero cuando una persona trata de hacer daño a otra a través de los más chicos no está bueno. No por mí, sino por ellos", apuntó Maxi López.

Maxi López y los detalles de la difícil relación con Wanda: "En el último año vi a mis hijos dos veces". (Foto: Instagram Maxi López)

Maxi López también confesó que el diálogo con Wanda Nara es complicado pues la comunicación se corta de manera inesperada y que una vez fue a la casa de los niños "y no le abrieron la puerta".

"Si voy a ver a los chicos tengo que hablar con la madre pero el diálogo se cortó por diferentes situaciones. A veces, cuando iba a verlos, viajaban o llegaba a la casa y no me abrían la puerta. El único momento en el que podía encontrarlos era si llegaba desde otra ciudad al colegio y los pasaba a buscar por ahí para tener un tiempo con ellos. En los últimos años que estuve viviendo en Italia los vi muy poco", expresó Maxi López.

Maxi lópez: "La plata no alcanza nunca… Después de todos estos años y viviendo diferentes situaciones me parece que el tema del dinero es un pretexto. Acá no es que está faltando el dinero, lo que está faltando es el respeto y ni todo el dinero del mundo puede cubrir eso"

El descargo de Wanda

Wanda Nara y su abogada Ana Rosenfeld respondieron a Maxi López vía Twitter. La profesional en leyes y especialista en divorcios comentó que su ex pareja miente, y que la situación se da porque él no quiere ver a sus hijos.

"¡Lo que él (Maxi López) dice en la tele es falso! ¡No puede decir que sino fuera por Mauro Icardi los niños no irían al colegio ni comida ni ropa ni nada! Wanda se ocupa de todo", publicó Rosenfeld por Twitter.

El periodista Diego Esteves replicó una conversación que sostuvo con la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld y compartió los detalles de la charla por Twitter.

“Wanda Nara desmiente a través de su abogada y dice que es falso que lo tiene bloqueado a Maxi López. Asegura que hay un convenio de alimentos y visitas, y que si quiere llevar a los chicos a Brasil de vacaciones el convenio lo autoriza con una condición: que contrate una niñera porque dice que la última vez que se los dio, Maxi López salía y dejaba solo a los chicos”, dijo.



El descargo de Wanda. (Foto: Twitter)

Wanda Nara también habló. La representante de Mauro Icardi utilizó su cuenta de Twitter e informó que Maxi López miente que ella sólo tiene tiempo para dedicarse a sus cinco hijos.

"Las mentiras, difamaciones o ataques los denuncio en la Justicia, que puede ser lenta, pero se puso siempre a mi favor; por eso sé que siempre llega . No tengo tiempo para engancharme en nada , ya que ocupo mi vida al trabajo y cuidando de mi mayor prioridad, mis 5 hijos", expresó Wanda Nara.