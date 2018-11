"Me incomodó ver un sector de la barra de oriente que se había retirado para no agarrar tráfico" En el Día del Hincha Peruano, el periodista deportivo de 'Movistar Deportes' Michael Succar mostró su enojo en el cierre de la transmisión del partido entre Perú vs. Ecuador: "Debieron quedarse todos", apuntó

