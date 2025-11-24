Los Juegos Bolivarianos 2025 empezaron el último sábado 22 de noviembre y la delegación peruana ya cosechó medallas en diversos deportes.
Después de dos dias de competencia, el Team Perú logró cuatro medallas de oro. Ferdinan Cereceda (Maratón Varones); Marko Carrillo, Kevin Altamirano y José Ulillen (Tiro 10 mts pistola de aire masculino por equipo); David Bardalez (Levantamiento de Pesas hasta 65kg Envion); y Rafaela Fernandini (Natación - 100 mts estilo libre) son los deportistas que se colgaron la presea dorada.
MEDALLAS PERÚ - XX JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO - LIMA 2025
ORO
1.- Ferdinand Cereceda - Maratón Varones
2.- Marko Carrillo, Kevin Altamirano y José Ulillen - Tiro 10 mts pistola de aire masculino por equipo
3.- David Bardalez - Levantamiento de Pesas hasta 65kg Envion
4.- Rafaela Fernandini - Natación - 100 mts estilo libre
PLATA
5.- Ulises Martin - Maratón Varones
6.- Sheyla Eulogio - Maratón Damas
7.- Max Loa - Ciclismo MTB Cross Country
8.- Alexia Arenas, Micaela Arenas y Sara Vizcarra - Tiro Equipo Rifle Aire 10mts Femenino
BRONCE
9.- Sarita Zuarez - Maratón Damas
10.- Edson Serrano - Ciclismo MTB Cross Country
11.- Alexia Arenas - Tiro 10 mts Rifle Aire Femenino
12.- Fabiana Gavidia - Levantamiento de Pesas Categoría hasta 48 kg. Arranque
13.- Shoely Mego - Levantamiento de Pesas categoría hasta 53kg Arranque
14.-David Bardalez - Levantamiento de Pesas categoría hasta 65 kg - Arranque
15.- Shoely Mego - Levantamiento de Pesas categoría hasta 53kg - Envion
16.- NIlton Soto - Lucha Grecoromana categoría 67kg
17.- María Fe Muñoz - Natación 200 mts combinado Femenino
18.- Gustavo Iwanaga - Natación 800 mts estilo libre
19.- Carlos Moisés Espinoza - Lucha Grecoromana categoría 87 kg
¿Qué países participarán?
- Perú, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
Cabe mencionar que el Team Perú alcanzó en la última edición 114 medallas en total (49 de oro , 38 de plata y 27 de bronce) las que posicionaron a la delegación nacional en lo más alto del medallero general, por encima de Colombia (2.°) y Chile (3.°).
Tanto en Ayacucho como en Lima, donde se disputaron algunas disciplinas, como E-Sports, levantamiento de pesas, levantamiento de potencia, dominó, rugby 7, sóftbol, skate y ciclismo, se vio el gran desempeño de nuestros deportistas para subir al podio.
