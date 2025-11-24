Los XX Juegos Bolivarianos vienen desarrollándose desde el 22 de noviembre. Todos los detalles del medallero aquí. Foto: Daniel Roa / Prueba Deportiva
Redacción EC
Redacción EC

Los empezaron el último sábado 22 de noviembre y la delegación peruana ya cosechó medallas en diversos deportes.

Después de dos dias de competencia, el Team Perú logró cuatro medallas de oro. Ferdinan Cereceda (Maratón Varones); Marko Carrillo, Kevin Altamirano y José Ulillen (Tiro 10 mts pistola de aire masculino por equipo); David Bardalez (Levantamiento de Pesas hasta 65kg Envion); y Rafaela Fernandini (Natación - 100 mts estilo libre) son los deportistas que se colgaron la presea dorada.

MEDALLAS PERÚ - XX JUEGOS BOLIVARIANOS AYACUCHO - LIMA 2025

ORO

1.- Ferdinand Cereceda - Maratón Varones

2.- Marko Carrillo, Kevin Altamirano y José Ulillen - Tiro 10 mts pistola de aire masculino por equipo

3.- David Bardalez - Levantamiento de Pesas hasta 65kg Envion

4.- Rafaela Fernandini - Natación - 100 mts estilo libre

PLATA

5.- Ulises Martin - Maratón Varones

6.- Sheyla Eulogio - Maratón Damas

7.- Max Loa - Ciclismo MTB Cross Country

8.- Alexia Arenas, Micaela Arenas y Sara Vizcarra - Tiro Equipo Rifle Aire 10mts Femenino

BRONCE

9.- Sarita Zuarez - Maratón Damas

10.- Edson Serrano - Ciclismo MTB Cross Country

11.- Alexia Arenas - Tiro 10 mts Rifle Aire Femenino

12.- Fabiana Gavidia - Levantamiento de Pesas Categoría hasta 48 kg. Arranque

13.- Shoely Mego - Levantamiento de Pesas categoría hasta 53kg Arranque

14.-David Bardalez - Levantamiento de Pesas categoría hasta 65 kg - Arranque

15.- Shoely Mego - Levantamiento de Pesas categoría hasta 53kg - Envion

16.- NIlton Soto - Lucha Grecoromana categoría 67kg

17.- María Fe Muñoz - Natación 200 mts combinado Femenino

18.- Gustavo Iwanaga - Natación 800 mts estilo libre

19.- Carlos Moisés Espinoza - Lucha Grecoromana categoría 87 kg

¿Qué países participarán?

  • Perú, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Cabe mencionar que el Team Perú alcanzó en la última edición 114 medallas en total (49 de oro , 38 de plata y 27 de bronce) las que posicionaron a la delegación nacional en lo más alto del medallero general, por encima de Colombia (2.°) y Chile (3.°).

Tanto en Ayacucho como en Lima, donde se disputaron algunas disciplinas, como E-Sports, levantamiento de pesas, levantamiento de potencia, dominó, rugby 7, sóftbol, skate y ciclismo, se vio el gran desempeño de nuestros deportistas para subir al podio.

