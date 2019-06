Facebook: Argentina vs. Venezuela desató divertidos memes por cuartos de final de Copa América | FOTOS

Este viernes 27 de junio se desarrollará el Argentina vs. Venezuela en el marco de los cuartos de final de la Copa América 2019. En la redes sociales, los cibernautas ya comparten divertidas imágenes sobre el duelo a desarrollarse en el Maracaná.

El cuadro albiceleste sufrió más de la cuenta para clasificar, pues sumó 4 puntos y tres ellos, fue en la última jornada en la victoria frente a Qatar.

Por su parte, Venezuela se ubicó en el segundo lugar del Grupo A de la Copa América 2019, serie en la que consiguió dos empates y una victoria.

Cabe mencionar que las otras llaves de los cuartos de final están conformadas por Colombia vs. Chile, Perú vs. Uruguay y Brasil vs. Paraguay.