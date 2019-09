Facebook: Lionel y Mateo Messi son víctimas de crueles memes por la gala The Best 2019

Por una vez tenía los pronósticos en contra, pero eso no fue impedimento para que el astro del Barcelona Lionel Messi ganara el premio The Best de la FIFA al mejor futbolista en 2019, durante una gala celebrada este lunes en la Scala de Milán.

Messi, máximo goleador del fútbol europeo la pasada temporada, se impuso en las votaciones al holandés del Liverpool Virgil van Dijk y al portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo.

Van Dijk, después de liderar al Liverpool a la conquista de la última Champions League, era el gran favorito para las casas de apuestas, sobre todo después de haber sido elegido el mes pasado por la UEFA como el mejor jugador de la temporada.

Pero para los votantes (capitanes y seleccionadores nacionales, periodistas y aficionados) pareció pesar más los 36 goles que marcó Messi la pasada temporada (que llevaron al argentino a ganar la Bota de Oro por sexta vez) y el título de Liga logrado con el Barcelona.

