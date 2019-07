Mercado de fichajes: cracks como Bale, James y Alves aún no tienen nuevo equipo

El mercado de fichajes en Europa sigue en marcha y en los últimos días el nombre de Gareth Bale es el más mencionado luego de que Zidane confirmara que no lo tendrá en cuenta en el Real Madrid. Desde China se maneja una oferta por él, aunque aún no se concreta.

El 'Expreso de Cardiff' dejará de transitar por Madrid y su siguiente parada parece estar en China. Gareth Bale pasó de ser uno de los jugadores más caro de la historia, con los 100 millones de euros que pagó el Real al Tottenham en el 2013, a ser el jugador que "le interesa más el golf", como dice la prensa española, o el de "solamente dice hi, hello y good bye", como contó Marcelo.



Otro crack que aún no define su futuro es James Rodríguez, aunque todo parece indicar que terminará en el Atlético de Madrid. El Real, dueño de su pase, está dispuesto a venderlo a su clásico rival. Los ‘Colchoneros’ negociaron con Eriksen pero no se concretó, por lo que el colombiano ahora es su mejor opción.

Así como ellos, Dani Alves tampoco resuelve su futuro. El mejor jugador de la Copa América está buscando nuevo club y si bien se han interesado el Inter y equipos de la Premier League, China también lo ha seducido.



El mercado de fichajes sigue activo y estos nombres son algunos de los más buscados. En estos días deben definir su futuro para la temporada 2019-20 que ya empezó.