Las cinco letras que componen su apellido no se volverán a imprimir en una camiseta azulgrana. Messi, el hombre que batió todos los récords, ganó decenas títulos y marcó más goles que nadie, se va del FC Barcelona.

El anuncio del equipo catalán generó un sismo en las redes sociales y opacó durante horas todas las noticias relacionadas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, el magno evento deportivo que tiene expectante al mundo. Hasta el menos fanático de la ‘Pulga’ se sorprendió.

Lionel Messi se va del Barza siendo el jugador con más partidos y goles en la historia del club. (Foto: Barcelona)

Cuando todo parecía cerrado para que renueve contrato, problemas “estructurales y económicos” impidieron la inscripción del argentino para la temporada 2021-2022. Ahora, la pregunta que todos se hacen es dónde jugará Lionel Messi.

Dos son los equipos con los que más se ha relacionado a Lionel Messi el último año: Manchester City y PSG. El primero, por la presencia de Pep Guardiola. El técnico que dirigió al argentino en Barcelona, nunca ha dejado de elogiarlo y tiene el respeto del crack.

El segundo, por un tema económico. PSG es uno de los clubes más poderosos del mundo y desde que Nasser Al-Khelaifi es el dueño, ha contratado jugadores de la talla de Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Edinson Cavani, Angel Dí María, Neymar, Kylian Mbappé, entre otros.

Guardiola, en conferencia de prensa, ya descartó el fichaje de Messi. “Ha sido una sorpresa para todos, pero no he hablado con Leo ni con Laporta. Nosotros hemos gastado 40 millones en Grealish y le hemos dado el número 10. Messi no está en nuestros planes”, indicó el español.

Mientras tanto, periodistas de talla internacional como Cristian Martin de ESPN aseguran que ya existe un acuerdo entre Lionel y el PSG.

“Ya está el ok desde Doha, Qatar. 2 años de contrato. Proyecto deportivo, dinero y de vida acordado en principio. Después la posibilidad de ir a EE.UU. Leo Messi muy cerca de llegar a París”, relató en su cuenta de Twitter (@askomartin).

-¿El mejor tridente de la historia del fútbol?-

Si Messi termina fichando por el PSG, el técnico argentino Mauricio Pochettino tendría a su disposición a tres de los mejores delanteros del mundo, por no decir los mejores. Leo, Neymar y Mbappé. ¿El mejor tridente de la historia del fútbol? Puede ser.

Desde un punto de vista teórico, lo son. Según la web especializada transfermarkt, el tridente Messi, Neymar y Mbappé sumaría un total de 360 millones de euros en valor de mercado. Siendo Messi el menos valorado (80 millones) -por un tema edad- y Mbappé el más rankeado (160 millones). Neymar está en 100.

Ni Cristiano Ronaldo, Gareth Bale y Benzema en Real Madrid; o el propio Messi junto a Neymar y Suárez en el Barcelona, llegaron a sumar tantos millones.

Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo conformaron un tridente temible en el Real Madrid, pero su valor de mercado, en ese momento, no supera a Messi, Neymar y Mbappé. | Foto: Reuters/AFP/AP/EFE

El tema es saber si van a funcionar tan bien como los tridentes que ostentan los récords de goles en las ligas grandes de Europa. Messi ha estado presente en dos de los tres más goleadores.

Los primeros delanteros del siglo XXI en dar que hablar fueron Leo, Samuel Eto’o y Thierry Henry. El argentino, el camerunés y el francés anotaron 100 goles para el Barza en la temporada 2008-2009. No fueron superados hasta que en el 2011-2012, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuaín y Karim Benzema sumaron 118 dianas con el Real Madrid.

El récord, que en su momento parecía imbatible, duró solo dos temporadas. Messi, pero esta vez acompañado de Suárez y Neymar -los medios los conocían como la ‘MSN’- fue parte de la mejor delantera que ha visto la historia del fútbol. Marcaron 122 goles en 2014-2015 y 131 en el 2015-2016.

Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar anotaron 131 goles en una sola temporada. Ningún otro tridente lo ha superado. (Foto: AFP)

Tridentes más goleadores en la historia:

Messi, Suárez y Neymar en Barcelona: 131 goles (2015-2016) y 122 goles (2014-2015) Cristiano Ronaldo, Higuaín y Benzema en Real Madrid: 118 goles (2011-2012) Messi, Eto’o y Henry en Barcelona: 100 goles (2008-2009) Lewandowski, Gnabry y Thomas Muller en Bayern Múnich: 92 goles (2019-2020) Salah, Firmino y Mané en Liverpool: 92 goles (2017-2018).

Kylian Mbappé anotó 42 goles la temporada pasada -la mejor marca de su carrera-. Neymar solo anotó 17, pero en su mejor año con el Barcelona llegó a marcar 39. Mientras que Messi viene de anotar 38 en una temporada no muy buena para el Barcelona. Su mejor marca es 73 dianas en la 2011-2012. ¿Son capaces de hacer historia? Sin duda. Toca verlo en la cancha.

