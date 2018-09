Messi, Suárez y Neymar lideran nómina de 13 sudamericanos para el XI ideal FIFA-FIFPro | FOTOS

FIFA-FIFPro dio a conocer la lista de los 55 jugadores del mundo que lucharán por estar en el XI mundial de la temporada 17/18. Resaltan las ausencias de Jan Oblak y Gareth Bale, olvidados por los 25.000 futbolistas de 65 países que integraron la votación. Destaca la presencia de 13 sudamericanos que repasamos a continuación.

El máximo ente convoca todos los años a 25.000 futbolistas de 65 países para elaborar una lista con los mejores futbolistas de la temporada para premiar al mejor equipo del año.

El once ideal se anunciará el próximo 24 de septiembre, en Londres, durante la Gala de los Premios The Best, que entrega la FIFA a los mejores jugadores del Año.

La lista final está compuesta por 5 porteros, 20 defensas, 15 centrocampistas y 15 delanteros. Dentro de ellos se registra la presencia de solo 13 sudamericanos.

Lista completa de los sudamericanos