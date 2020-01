DT







Messi y Piqué no fueron convocados al duelo por la Copa del Rey, Quique Setién explicó las razones [VIDEO] “La superioridad del Barça respecto al Ibiza todos la tenemos clara, pero luego el fútbol da muchas sorpresas, por eso trataremos de mentalizar al equipo que no hay error posible”, dijo Quique Setién en la previa del duelo entre Barcelona vs. Ibiza-Eivissa