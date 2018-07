Mesut Ozil anunció su retiro de la selección alemana por racismo y falta de respeto

Mesut Ozil utilizó su red social Twitter para anunciar su salida de la selección alemana. En dos páginas, y escrito en inglés, el volante de 29 años difundió su renuncia tras los "tratos que ha recibido por parte de la DFB (Federación Alemana de Fútbol)"

"El tratamiento que he recibido de la DFB y muchos otros, me hace no querer usar la camiseta del equipo nacional alemán. Me siento indeseado y creo que lo que he logrado desde mi debut internacional en 2009 ha sido olvidado", explicó Mesut Ozil en su cuenta de Twitter donde alcanza más de 23 millones de seguidores.

"Las personas con antecedentes racialmente discriminatorios no deberían poder trabajar en la federación de fútbol más grande del mundo, que tiene muchos jugadores de familias con doble herencia", continúa en un largo comunicado Mesut Ozil.

Carta Mesut Ozil primera parte. (Foto: Twitter)

Carta Mesut Ozil segunda parte. (Foto: Twitter)

El volante Mesut Ozil, hoy defendiendo la camiseta del Arsenal de la Premier League, también expresó que el "racismo nunca debe ser aceptado" y que "no se sentará para no hacer nada al respecto".

Estas declaraciones llegaron luego que Mesut Ozil fuera fuertemente criticado por tomarse una fotografía con el Presidente de Turquía, en la que fue cuestionado por supuestamente influir políticamente en el país natal de sus padres.