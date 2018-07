México vs. Canadá EN VIVO vía Canal Once: final del Mundial de Fútbol Americano Sub 19 | EN DIRECTO México se medirá ante Canadá este domingo (4:00 pm. EN VIVO ONLINE por Canal Once / Canal 14.1 SPR / TV UNAM) en el Estadio Olímpico UNAM por la gran final del Mundial de Fútbol Americano Sub 19

México vs. Canadá EN VIVO vía TCM: final del Mundial de Fútbol Americano U19 | EN DIRECTO (Foto: AFP)