México vs. Martinica: así fue el gol de Uriel Antuna para el 1-0 de los aztecas | VIDEO

La Copa Oro 2019 va definiendo a sus clasificados a cuartos de final y la selección mexicana busca hacerlo como líder e invita del Grupo A. En el Bank of America Stadium de Charlotte se mide ante Martinica.

No tardó en abrir el marcador la selección mexicana para consolidar su favoritismo frente a la selección isleña. Uriel Antuna anotó en el minuto 28.



El atacante recibió un balón largo por la banda derecha y de inmediato encaró hacia el área. Hizo la diagonal para su pierna izquierda y remató hacia el arco.



No fue un tiro muy potente pero el portero Chauvet no pudo detener el balón, que se le coló pegado a su palo izquierdo.

Antuna marcó así el primer gol del partido. (Video: Twitter)

México busca avanzar a cuartos de manera invicta como no lo hace desde la Copa Oro del 2001. Por eso, el tanto de Antuna es el primer paso para llegar a ese logro.



México ya goleó 7-0 a Cuba en su debut con goles de Uriel Antuna (2), Raúl Jiménez (2), Diego Reyez y Alexis Vega. Y superó a Canadá por 3-1 con tantos de Andrés Guardado (2) y Roberto Alvarado.