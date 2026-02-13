¿A qué hora y dónde juegan Chivas vs América, por el Clásico Nacional de la Liga MX?

Chivas vs Club América se enfrentan en partido por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga MX, desde el Estadio Akron. Este sábado 14 de febrero del 2026, ambos equipos miden fuerzas en una nueva edición del Clásico Nacional, donde el único objetivo es sumar tres puntos para meterse en los primeros lugares del campeonato. A continuación, te mostramos los horarios del partido y en qué canales ver la transmisión.

¿A qué hora juega Chivas vs América por el Clásico Nacional de la Liga MX?

La hora de inicio del partido entre Chivas vs América por el Clásico Nacional de la Liga MX es a las 10:07 p.m. en Perú. Mientras que, en México, comienza a las 9:07 p.m.

En países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil empieza a las 12:07 a.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia inicia a las 11:07 p.m. Y finalmente, en Estados Unidos a las 11:07 de la noche.

Horarios del partido de Chivas vs América por el Clásico Nacional correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga MX, desde el Estadio Akron. / Omar Vega

Hora del partido de Chivas vs América por el Clásico Nacional de la Liga MX

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:07 p.m.

9:07 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 10:07 p.m.

10:07 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:07 p.m.

11:07 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:07 a.m.

12:07 a.m. España: 4:07 a.m.

Canales TV para ver Chivas vs América por el Clásico Nacional de la Liga MX

El partido de Chivas vs América por el Clásico Nacional de la Liga MX será transmitido a través de Amazon Prime para todo México. Por otro lado, en países como Estados Unidos lo pasam Telemundo y Universo. En Puerto Rico, podrás mirar el partido a través de Telemundo.

Esta edición del clásico Chivas vs América se jugará en el Estadio Akron, la casa del Rebaño Sagrado (Foto: Composición MAG / @ClubAmerica / @Chivas)

Alineaciones de Chivas vs América