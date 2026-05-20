Cruz Azul vs. Pumas UNAM se enfrentan en partido por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga MX, desde el Estadio Banorte. Este jueves 21 de mayo del 2026 ambos equipos se medirán en el primer duelo que definirá al próximo campeón del fútbol mexicano. A continuación, te mostramos los horarios del partido y en qué canales ver la transmisión.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Pumas por la final del Clausura de la Liga MX?

La hora de inicio del partido entre Cruz Azul vs. Pumas por la final ida del Torneo Clausura de la Liga MX es a las 9:00 p.m. en Perú. Mientras que, en México, comienza a las 8:00 p.m.

En países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil empieza a las 11:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia inicia a las 10:00 p.m. Y finalmente, en Estados Unidos a las 10:00 de la noche

Hora del partido de Cruz Azul vs. Pumas por la final del Clausura de la Liga MX

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 pa.m.

11:00 pa.m. España: 4:00 a.m.

Canales TV para ver Cruz Azul vs. Pumas por final ida de la Liga MX

El partido de Cruz Azul vs. Pumas por la final de ida del Torneo Clausura de la Liga MX será transmitido a través de Canal 5, TUDN, TV Azteca y ViX para todo México. Por otro lado, en países como Estados Unidos lo pasan CBS Sports Network, fuboTV, TUDN, Univision. Asimismo, en Centroamérica se podrá ver por TUDN, ViX y Azteca Deportes.

Una Maquinola y su gente van camino a darlo todo por el campeonato. 🚂💨💨@CruzAzul y la pasión Celeste se preparan para hacer vibrar #LaFinalDeLaAfición. 🔵👊#ConMéxicoC26 pic.twitter.com/Vq8WdfAQw8 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 18, 2026

Alineaciones de Cruz Azul vs. Pumas