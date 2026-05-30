La selección de México se pondrá a prueba en un partido amistoso FIFA ante Australia este sábado 30 de mayo en el Rose Bowl de Pasadena. El equipo de Javier Aguirre llega motivado tras vencer 2-0 a Ghana y ahora contará con varias de sus figuras europeas para seguir afinando el once titular rumbo al debut mundialista. Por su parte, Australia intentará medir su nivel ante uno de los anfitriones del próximo Mundial. Los ‘Socceroos’ llegan con algunas dudas luego de resultados irregulares en sus últimos amistosos, aunque mantienen su sello de juego físico, orden defensivo e intensidad.
¿A qué hora juega México vs Australia por amistoso FIFA?
El partido de México vs Australia por amistoso FIFA previo al Mundial 2026 empieza a las 8:00 PM de México este sábado 30 de mayo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 PM
- Hora en Bolivia, Chile, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 11:00 PM
- Hora en España: 4:00 AM del domingo
¿En qué canal ver México vs Australia por amistoso FIFA?
En México, el partido de México vs Asutralia será transmitido a través de Canal 5, Azteca 7 y TUDN por el partido amistoso de fecha FIFA previo al Mundial 2026.
Horario, canal TV y dónde ver México vs Australia por amistoso FIFA
- Canal: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX
- Estadio: Rose Bowl.
¿Dónde ver México vs Australia EN VIVO por amistoso FIFA?
La transmisión del partido entre México vs Australia EN VIVO por amistoso FIFA previo al Mundial 2026 será transmitido a través de Canal 5 y Azteca 7 por señal TV abierta en México. Para ver estos canales, solo necesitas una antena digital y sintonizar el compromiso desde tu televisor.
Si deseas ver el partido de México vs Australia por cable TV, podrás hacerlo a través de TUDN. Por otro lado, también está la posibilidad de seguir el partido mediante streaming por ViX. Luego, en Estados Unidos, los canales que transmiten el partido de México vs Australia por amistoso FIFA serán Fox Deportes, TUDN, Univision y ViX.