México y Ecuador se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México este martes 30 de junio. La selección mexicana llega invicta a la segunda ronda, tras ganar su grupo con puntaje perfecto (9 puntos) y siendo una de las anfitrionas de la Copa del Mundo. Por otro lado, Ecuador, tras su agónica victoria ante Alemania, se metió como mejor tercero e intentará sacar del camino al anfitrión en su casa. ¿A qué hora México vs. Ecuador HOY? Revisa los horarios del partido de México vs. Ecuador por Copa Mundial FIFA 2026.

Revisa la hora del partido entre México y Ecuador desde el Estadio Ciudad de México, este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega México vs. Ecuador HOY por Mundial 2026?

El partido México vs. Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a la 8:00 PM (hora peruana) y 7:00 PM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del México vs. Ecuador

Perú: 20:00

Colombia: 20:00

Ecuador: 20:00

Argentina: 22:00

Uruguay: 22:00

Brasil: 22:00

Paraguay: 22:00

Chile: 21:00

Venezuela: 21:00

Bolivia: 21:00

México: 19:00

Estados Unidos: 21:00 (GMT-4), 20:00 (GMT-5), 19:00 (GMT-6), 18:00 (GMT-7) y 17:00 (GMT-8).

España: 3:00 (miércoles 1 de julio)

Guatemala: 19:00

Nicaragua: 19:00

Costa Rica: 19:00

Panamá: 19:00

Honduras: 19:00

Puerto Rico: 19:00

República Dominicana: 19:00

Canales TV que transmiten México vs. Ecuador EN VIVO por Mundial 2026

El México vs. Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Nu9ve, ViX y Azteca 7 en México por señal abierta, cable y streaming.

Mientras que en Perú y resto de Sudamérica, el partido de México vs. Ecuador será televisado por DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en Ecuador el partido será transmitido a través de Teleamazonas.

En España, el partido de la selección mexicana se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver México vs. Ecuador ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre México vs. Ecuador será transmitido ONLINE por DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.