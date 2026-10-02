México enfrenta a Estados Unidos este sábado 3 de octubre del 2026 por partido amistoso de la fecha FIFA en elState Farm Stadium de Arizona, Estados Unidos. El encuentro llega luego de que México empató 1-1 con Colombia y con Perú, en tanto los estadounidenses golearon 4-1 a los peruanos y superaron por 4-2 a Chile. ¿A qué hora juega México vs. Estados Unidos HOY? Entérate todos los detalles del inicio del partido aquí.

¿A qué hora juega México vs. Estados Unidos HOY por partido amistoso?

El partido de México vs. Estados Unidos por amistoso FIFA empieza a las 9:00 PM de Perú y 8:00 PM de México este sábado 3 de octubre del 2026 en el State Farm Stadium de Arizona, Estados Unidos.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 8:00 PM

: 8:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 9:00 PM

9:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:00 PM

10:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 PM

11:00 PM Hora en España: 4:00 AM

¿En qué canales TV transmiten México vs. Estados Unidos EN VIVO por partido amistoso?

El partido de México vs. Estados Unidos por amistoso FIFA será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7, Claro Sports y Azteca Deportes en México mediante señal abierta, cable y streaming. En Estados Unidos, el partido será transmitido por Peacock, Telemundo, UNIVERSO y HBO Max.

¿Dónde ver México vs. Estados Unidos ONLINE por partido amistoso?

El partido entre México vs. Estados Unidos por amistoso FIFA, lo pasan por streaming online en TUDN App, Azteca Deportes y HBO Max.

Hora y canal TV para ver México vs. Estados Unidos ONLINE por partido amistoso