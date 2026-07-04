México e Inglaterra se enfrentan por los octavos de final del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México este domingo 5 de julio. Inglaterra enfrentará el domingo a un inspirado México en el Azteca por un boleto a los cuartos de final del Mundial; para los ingleses regresar al templo del fútbol será revivir un fantasma de 40 años, el de una edición de jugadas prodigiosas y una mano divina. ¿A qué hora México vs. Inglaterra HOY? Revisa los horarios del partido de México vs. Inglaterra por Copa Mundial FIFA 2026.

¿A qué hora juega México vs. Inglaterra HOY por Mundial 2026?

El partido México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 comienza a la 7:00 PM (hora peruana) y 6:00 PM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del México vs. Inglaterra

México: 18:00

Perú: 19:00

Colombia: 19:00

Ecuador: 19:00

Argentina: 21:00

Uruguay: 21:00

Brasil: 21:00

Paraguay: 21:00

Chile: 20:00

Venezuela: 20:00

Bolivia: 20:00

Estados Unidos: 20:00 (GMT-4), 19:00 (GMT-5), 18:00 (GMT-6), 17:00 (GMT-7) y 16:00 (GMT-8).

España: 2:00 (lunes 6 de julio)

Guatemala: 18:00

Nicaragua: 18:00

Costa Rica: 18:00

Panamá: 18:00

Honduras: 18:00

Puerto Rico: 18:00

República Dominicana: 18:00

Canales TV que transmiten México vs. Inglaterra EN VIVO por Mundial 2026

El México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de Canal 5, TUDN, La Estrellas, Nu9ve, ViX y Azteca 7 en México por señal abierta, cable y streaming.

Mientras que en Perú y resto de Sudamérica, el partido de México vs. Ecuador será televisado por DGO, DirecTV y Paramount+.

En España, el partido de la selección mexicana se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver México vs. Inglaterra ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre México vs. Inglaterra será transmitido ONLINE por Vix, Azteca Deportes, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.