¿A qué hora juega México vs. Japón HOY? México será anfitrión del próximo Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, por ello no participan en las Eliminatorias Concacaf. En esta oportunidad enfrentarán a la selección del ‘sol naciente’ en un amistoso.
Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Río de Janeiro.
¿A qué hora juega México vs. Japón HOY por Eliminatorias?
- México: 8:00 p.m.
- Ecuador: 9:00 p.m.
- Colombia: 9:00 p.m.
- Perú: 9:00 p.m.
- Bolivia: 10:00 p.m.
- Venezuela: 10:00 p.m.
- Chile: 10:00 p.m.
- Argentina: 11:00 p.m.
- Paraguay: 11:00 p.m.
- Uruguay: 11:00 p.m.
- Brasil: 11:00 p.m.
Horarios del partido, México vs. Japón por Eliminatorias
La hora del partido entre México y Japón por amistoso previo al Mundial 2026, está programado para las 8:00 de la noche en horario mexicano.
¿Dónde juegan, México vs. Japón por Eliminatorias Sudamericanas?
El partido entre México y Japón se jugará en el Oakland-Alameda County Coliseum. El recinto se ubica en Oakland, California y tiene capacidad para más de 46 mil espectadores.
Contenido sugerido
Contenido GEC