Redacción EC
¿A qué hora juega México vs. Japón HOY? México será anfitrión del próximo Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, por ello no participan en las Eliminatorias Concacaf. En esta oportunidad enfrentarán a la selección del ‘sol naciente’ en un amistoso.

Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Río de Janeiro.

¿A qué hora juega México vs. Japón HOY por Eliminatorias?

  • México: 8:00 p.m.
  • Ecuador: 9:00 p.m.
  • Colombia: 9:00 p.m.
  • Perú: 9:00 p.m.
  • Bolivia: 10:00 p.m.
  • Venezuela: 10:00 p.m.
  • Chile: 10:00 p.m.
  • Argentina: 11:00 p.m.
  • Paraguay: 11:00 p.m.
  • Uruguay: 11:00 p.m.
  • Brasil: 11:00 p.m.

Horarios del partido, México vs. Japón por Eliminatorias

La hora del partido entre México y Japón por amistoso previo al Mundial 2026, está programado para las 8:00 de la noche en horario mexicano.

¿Dónde juegan, México vs. Japón por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido entre México y Japón se jugará en el Oakland-Alameda County Coliseum. El recinto se ubica en Oakland, California y tiene capacidad para más de 46 mil espectadores.

