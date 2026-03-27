México se mide ante Portugal en su primer partido amistoso FIFA del año este sábado 28 de marzo del 2026 en el Estadio Azteca. El ‘Tri’ es anfitrión de la Copa del Mundo de la FIFA y se prepara para llegar de la mejor manera a su debut en la cita mundialista ante un rival que no contará con Cristiano Ronaldo, pero también asoma como una de las candidatas a pelear el título. Revisa a qué hora juegan y en qué canales transmiten el amistoso.

¿A qué hora juega México vs Portugal por partido amistoso FIFA 2026?

El partido de México vs Portugal por amistoso FIFA empieza a las 7:00 PM de México y 8:00 PM de Perú este sábado 28 de marzo del 2026 en el Estadio Azteca.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 7:00 PM

: 7:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM

9:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM

10:00 PM Hora en España: 2:00 AM

Horarios y canales TV para ver el partido de México vs Portugal este sábado 28 de marzo del 2026 en el Estadio Azteca por amistoso FIFA 2026.

¿En qué canal TV ver México vs Portugal por partido amistoso FIFA 2026?

El partido de México vs Portugal será transmitido a través de Canal 5 Televisa, TV Azteca, TUDN y ViX en México. En Estados Unidos, la transmisión del amistoso FIFA va a través de FOX Sports, Fox Deportes, FOX One y fuboTV.

Horario, TV y dónde ver México vs Portugal EN VIVO por amistoso FIFA

Fecha : Sábado 28 de marzo del 2026

: Sábado 28 de marzo del 2026 Partido : México vs Portugal

: México vs Portugal Horario : 7:00 PM hora de México

: 7:00 PM hora de México Canal : Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN y ViX

: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN y ViX Estadio: Azteca.

México vs Portugal EN VIVO: horarios, canales TV y dónde ver transmisión del partido amistoso en el Estadio Azteca este sábado 28 de marzo 2026.

Alineaciones de México vs Portugal

México : Jose Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez; Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julian Quiñones; Raúl Jiménez.

Jose Rangel; César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez; Jesús Gallardo, Erik Lira, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Julian Quiñones; Raúl Jiménez. Portugal: Rui Silva; Nelson Semedo, Tomás Araújo, Goncalo Inacio, Nuno Mendes; Ruben Neves, Vitinha; Francisco Trincão, João Félix, Pedro Neto; Gonçalo Ramos.