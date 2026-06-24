La selección de México se enfrenta a República Checa este miércoles 24 de junio por el grupo A del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México. La selección mexicana saboreó la anticipada y tranquila clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero su actuación está lejos de convencer y preocupa de cara al futuro en el torneo del que es uno de los anfitriones. ¿A qué hora juega la selección mexicana HOY? Revisa los horarios, según tu país.

¿A qué hora juega México vs. República Checa HOY por Mundial 2026?

El partido México vs. República Checa por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026 comienza a la 7:00 PM (hora de México) y 8:00 PM (hora peruana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del México vs. República Checa

Perú: 8:00 PM

Colombia: 8:00 PM

Ecuador: 8:00 PM

Argentina: 10:00 PM

Uruguay: 10:00 PM

Brasil: 10:00 PM

Paraguay: 10:00 PM

Chile: 9:00 PM

Venezuela: 9:00 PM

Bolivia: 9:00 PM

México: 7:00 PM

Estados Unidos: 7:00 PM (GMT-4), 8:00 PM (GMT-5), 9:00 PM (GMT-6), 10:00 PM (GMT-7) y 11:00 PM (GMT-8).

España: 3:00 AM

Guatemala: 7:00 PM

Nicaragua: 7:00 PM

Costa Rica: 7:00 PM

Panamá: 7:00 PM

Honduras: 7:00 PM

Puerto Rico: 7:00 PM

República Dominicana: 7:00 PM

Canales TV que transmiten México vs. República Checa EN VIVO por Mundial 2026

El México vs. República Checa por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026 será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7, Nu9ve, Azteca Deportes y ViX en México por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, DGO y Paramount+.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Colombia será televisado por DirecTV, Paramount+ y DGO. En España, el partido de la selección mexicana se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+.

Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver México vs. República Checa ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre México vs. República Checa será transmitido ONLINE por ViX, TUDN En Vivo y Azteca Deportes. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.