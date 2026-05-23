Pumas UNAM vs. Cruz Azul se enfrentan en partido por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX, desde el Estadio Olímpico Universitario. Este domingo 24 de mayo del 2026 ambos equipos se medirán en el segundo duelo que definirá al próximo campeón del fútbol mexicano. En el delo inicial los ‘Felinos’ y ‘Máquina Cementera’ empataron sin goles. A continuación, te mostramos los horarios del partido y en qué canales ver la transmisión.

¿A qué hora juega Pumas vs. Cruz Azul por la final del Clausura de la Liga MX?

La hora de inicio del partido entre Pumas vs. Cruz Azul por la final vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX es a las 8:00 p.m. en Perú. Mientras que, en México, comienza a las 7:00 p.m.

En países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil empieza a las 10:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia inicia a las 9:00 p.m. Y finalmente, en Estados Unidos a las 9:00 de la noche

Hora del partido de Pumas vs. Cruz Azul por la final del Clausura de la Liga MX

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 pa.m.

10:00 pa.m. España: 3:00 a.m.

Canales TV para ver Pumas vs. Cruz Azul por final vuelta de la Liga MX

El partido de Pumas vs. Cruz Azul por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX será transmitido a través de Canal 5, TUDN, TV Azteca y ViX para todo México. Por otro lado, en países como Estados Unidos lo pasan CBS Sports Network, fuboTV, TUDN, Univision. Asimismo, en Centroamérica se podrá ver por TUDN, ViX y Azteca Deportes.

Alineaciones de Pumas vs. Cruz Azul

Pumas: Keylor Navas; Nathan Silva, Álvaro Angulo, Ángel Azuaje, Rodrigo López; Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite; Jordan Carrillo, Robert Morales y Juninho.

Keylor Navas; Nathan Silva, Álvaro Angulo, Ángel Azuaje, Rodrigo López; Alan Medina, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite; Jordan Carrillo, Robert Morales y Juninho. Cruz Azul: Andrés Gudiño; Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Erik Lira, Carlos Rotondi; Agustín Palavecino, Jeremy Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela; y Nicolás Ibáñez.