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Horarios del partido de Pumas vs. Cruz Azul por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX, desde el Estadio Olímpico Universitario.
Horarios del partido de Pumas vs. Cruz Azul por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX, desde el Estadio Olímpico Universitario.
Por Adrián Puga

Pumas UNAM vs. Cruz Azul se enfrentan en partido por la final de vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX, desde el Estadio Olímpico Universitario. Este domingo 24 de mayo del 2026 ambos equipos se medirán en el segundo duelo que definirá al próximo campeón del fútbol mexicano. En el delo inicial los ‘Felinos’ y ‘Máquina Cementera’ empataron sin goles. A continuación, te mostramos los horarios del partido y en qué canales ver la transmisión.

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