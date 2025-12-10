Tigres vs. T oluca se enfrentan por el partido de ida de la final del Torneo Apertura de la Liga MX en el Estadio Universitario de la UANL. Luego de superar en la ronda previa a Cruz Azul, el conjunto felino buscará volver a la cima del fútbol mexicano coronándose campeón de este certamen. Sin embargo, al frente tendrá a un rival difícil como Toluca, que dejó en el camino a Monterrey por un claro 4-2 en el marcador global.

El partido por Liga MX entre Tigres y Toluca iniciará a las 8:00 p.m. de México, las 9:00 p.m. de Perú y las 11:00 p.m. de Argentina. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el Estadio Universitario de la UANL.

Horarios del partido de Tigres vs Toluca por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga MX. Repasa todos los detalles aquí.

¿A qué hora juega Tigres vs Toluca HOY?

El partido de Tigres vs Toluca por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga MX se jugará este jueves 11 de diciembre del 2025 a las 8:00 p.m. (hora de México) en el Estadio Universitario de la UANL.

Hora del partido, Tigres vs Toluca

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. España: 3:00 a.m.

Canal TV para ver Tigres vs Toluca EN VIVO

La transmisión del partido por la final de ida del Torneo Apertura de la Liga MX entre Tigres vs Toluca será transmisitido en Azteca 7, Fox Sports para todo México a través de distintos cableoperadores. En streaming lo podrás ver por Fox one.

Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión va por Telemundo, Estrella TV y Fox Deportes; mientras que en algunos países de Centroamérica el partido se transmitirá por ViX, Tubi, TUDN, Azteca Deportes. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Repasa qué canales transmiten en directo el partido de Tigres vs. Toluca EN VIVO por la final de ida de la Liga MX desde el Estadio Universitario de la UANL.

Alineaciones, Tigres vs Toluca