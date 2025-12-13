Toluca vs. Tigres se enfrentan por el partido de vuelta de la final del Torneo Apertura de la Liga MX en el Estadio Nemesio Diez. El Toluca, del goleador portugués Paulinho, recibirá mañana al Tigres UANL, del campeón mundial con Argentina Ángel Correa, con la idea de ganar por dos goles para retener el título, en el Apertura del fútbol mexicano.

El partido por Liga MX entre Toluca y Tigres iniciará a las 7:00 p.m. de México, las 8:00 p.m. de Perú y las 10:00 p.m. de Argentina. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el Estadio Universitario de la UANL.

El partido de Toluca y Tigres por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX se jugará este domingo 14 de diciembre del 2025 a las 7:00 p.m. (hora de México) en el Estadio Nemesio Diez.

Hora del partido, Toluca vs. Tigres

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Estados Unidos: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 2:00 a.m.

Canal TV para ver Toluca vs. Tigres EN VIVO

La transmisión del partido por la final de vuelta del Torneo Apertura de la Liga MX entre Toluca vs. Tigres será transmisitido en Azteca 7, Canal 5, TUDN, Tubi, Fox Sports para todo México a través de distintos cableoperadores. En streaming lo podrás ver por Fox one.

Por otro lado, en Estados Unidos la transmisión va por CBS Sports Network, TUDN USA, Univision; mientras que en algunos países de Centroamérica el partido se transmitirá por ViX, TUDN, Azteca Deportes. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Alineaciones, Toluca vs. Tigres