Amazon Prime en vivo transmite el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas , este sábado 25 de octubre del 2025, desde el Estadio Akron. El duelo será válido por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025/26. El ‘Rebaño Sagrado’ perdió su racha de cinco victorias consecutivas frente a Querétaro e irá en busca de recuperar la alegría, mientras que los ‘Zorros’ necesitan sumar para meterse entre los diez mejor posicionados. Descarga la app de Amazon Prime para no perderte ningún detalle de este partidazo.

