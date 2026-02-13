Por Redacción EC

Amazon Prime EN VIVO: es el canal en México que pasa el partido de vs por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio Akron. El partido arrancará a las 10:07 PM en Perú y a las 9:07 PM en México, Costa Rica, Nicaragua y Panamá este sábado 14 de febrero del presente año. Para que puedas mirar el partido por el Clásico Nacional tendrás que descargar la app de Amazon Prime, que está disponible para iOS y Android en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

VIDEO RECOMENDADO
Liga MX EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Telemundo en directo: cómo ver Club América vs Chivas, por el Clásico Nacional de la Liga MX
Mexico

Telemundo en directo: cómo ver Club América vs Chivas, por el Clásico Nacional de la Liga MX

Amazon Prime en directo: dónde transmiten Chivas vs Club América, por el Clásico Nacional de la Liga MX
Mexico

Amazon Prime en directo: dónde transmiten Chivas vs Club América, por el Clásico Nacional de la Liga MX

Chivas vs Club América: horarios, canales TV y dónde ver el Clásico Nacional de la Liga MX
Mexico

Chivas vs Club América: horarios, canales TV y dónde ver el Clásico Nacional de la Liga MX

Cruz Azul goleó 5-0 a Vancouver FC y disputará los octavos de la Copa de Campeones de la Concacaf | RESUMEN Y GOLES
Mexico

Cruz Azul goleó 5-0 a Vancouver FC y disputará los octavos de la Copa de Campeones de la Concacaf | RESUMEN Y GOLES