Amazon Prime en directo: dónde transmiten Chivas vs Club América, por el Clásico Nacional de la Liga MX

Amazon Prime EN VIVO : es el canal en México que pasa el partido de Chivas vs Club América por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio Akron. El partido arrancará a las 10:07 PM en Perú y a las 9:07 PM en México, Costa Rica, Nicaragua y Panamá este sábado 14 de febrero del presente año. Para que puedas mirar el partido por el Clásico Nacional tendrás que descargar la app de Amazon Prime, que está disponible para iOS y Android en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

