Amazon Prime EN VIVO: es el canal en México que pasa el partido de Chivas de Guadalajara vs. Cruz Azul por la semifinal vuelta del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio Akron. El partido arrancará a las 8:07 PM en Perú y a las 7:07 PM en México, Costa Rica, Nicaragua y Panamá este sábado 16 de mayo del presente año. Para que puedas mirar el partido por la semifinal de la Liga MX, tendrás que descargar la app de Amazon Prime, que está disponible para iOS y Android en tu SmarTV, celular, tablet o PC y suscribirte. Si ya cuentas con una cuenta en la aplicación, podrás mirarlo EN DIRECTO.

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