Ver América vs Atlas EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Jalisco de Guadalajara por la jornada 12 del Clausura 2025 de la Liga MX. ¿Cuándo y a qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 15 de marzo de 2025, desde las 21:00 horas de México, que son las 10:00 PM de Perú, Ecuador y Colombia, 12:00 AM de Argentina y Chile. ¿Dónde ver? Canal 5 de Televisa y TUDN televisan el encuentro en México, mientras que TUDN transmite en Estados Unidos. El compromiso también se puede ver online vía streaming por ViX Premium. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

