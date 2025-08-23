Ver América vs. Atlas EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Jalisco por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 24 de agosto de 2025, a las 8:05 de la noche (hora peruana), que son las 10:05 PM de Argentina, las 7:05 PM de México y las 3:05 AM de España. ¿Dónde ver? TUDN, Canal 5, ViX, Amazon Prime transmiten el partido en México. Mientras que Univisión y ViX lo pasarán para todo Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.