América vs. Atlético San Luis EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga MX.
América vs. Atlético San Luis EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga MX.
Por Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio Banorte por la fecha 4 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 16 de agosto de 2026, a las 5:00 PM (hora mexicana), que son las 8:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:00 PM de Perú y la 1:00 AM de España. ¿Dónde ver? Canal 5 y TUDN transmiten el partido por señal abierta en México, mientras que ViX vía streaming. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por TUDN USA y Univision. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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