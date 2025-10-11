Ver América vs Chivas EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el State Farm Stadium por el Clásico Nacional. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 11 de octubre del 2025, a las 9:00 de la noche (hora de México), que son las 12:00 AM de Paraguay, Chile y Argentina, las 10:00 PM de Perú. ¿Dónde ver? TUDN es es el canal que transmite el Clásico Nacional hoy en vivo, además, por VIX Premium tmbién podrás seguir el amistoso. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

