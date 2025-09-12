Ver Club América vs. Chivas Guadalajara EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el estadio Ciudad de los Deportes por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga MX 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 13 de septiembre de 2025, a las 10:15 de la noche (hora peruana), que son las 12:15 AM de Argentina y Chile, las 9:15 PM de México y las 5:15 PM de España. ¿Dónde ver? TUDN, Vix, Canal 5 y Amazon Prime Video transmiten en México. TUDN, Paramount+, Univision, Vix y Amazon Prime Video lo pasan en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

