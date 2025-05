Ver América vs. LAFC EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el BMO Stadium por el Play In del Mundial de Clubes 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 31 de mayo del 2025, a las 9:30 de la noche (hora peruana), que son las 11:30 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 8:30 PM de México y las 4:30 AM de España. ¿Dónde ver? En México lo pasan por Canal 5, TUDN y DAZN. Mientras que, DIRECTV Sports lo pasa en Sudamérica. Asimismo podrás verlo vía streaming a través de ViX y DGO. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.