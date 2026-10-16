Ver Club América vs. León EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio León por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 17 de octubre del 2026, a las 7:00 PM (hora mexicana), que son las 8:00 PM de Perú y las 9:00 PM de Estados Unidos. FOX One y FOX+ son las señales encargadas de transmitir el duelo en México. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por TUDN, Univisiony ViX. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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