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América vs. León EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga MX.
América vs. León EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga MX.
Por Adrián Puga

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el Estadio León por la fecha 12 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 17 de octubre del 2026, a las 7:00 PM (hora mexicana), que son las 8:00 PM de Perú y las 9:00 PM de Estados Unidos. FOX One y FOX+ son las señales encargadas de transmitir el duelo en México. En Estados Unidos, el partido se podrá ver por TUDN, Univisiony ViX. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de El Comercio.

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