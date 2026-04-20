América vs León se verán las caras por el partido de la jornada 16 del Torneo Clausura del Liga MX. Las ‘Águilas’ buscan una victoria que les permita asegurar su pase a la liguilla final, mientras que el combinado felino también pelea por meterse entre los ocho mejores del certamen. El partido se jugará este martes 21 de abril de 2026 en el Estadio León, casa del Club León. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.
¿A qué hora juegan América vs León?
El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre América vs León comenzará a las 9:06 PM (tiempo del centro de México).
Horarios en otros países:
- México: 9:06 PM
- Perú, Colombia, Ecuador: 10:06 PM
- Argentina, Chile, Uruguay: 12:06 AM
- Estados Unidos (ET): 10:06 PM
¿Dónde ver América vs León EN VIVO?
La transmisión del partido América vs León estará disponible en FOX One en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas FOX+.
¿Qué canal transmite América vs León EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Costa Rica
|9:06 p.m.
|FOX One
|FOX+
|República Dominicana
|9:06 p.m.
|FOX One
|FOX+
|El Salvador
|9:06 p.m.
|FOX One
|FOX+
|Guatemala
|9:06 p.m.
|FOX One
|FOX+
|Honduras
|9:06 p.m.
|FOX One
|FOX+
|Nicaragua
|9:06 p.m.
|FOX One
|FOX+
|Panamá
|9:06 p.m.
|FOX One
|FOX+
|México
|9:06 p.m.
|FOX One
|FOX+
|Estados Unidos
|10:06 p.m.
|ViX
|ViX
Horario, canal TV y dónde ver América vs León por Liga MX
- Fecha: Martes 21 de abril del 2026.
- Partido: León vs América vs
- Horario: 9:06 p.m. hora de México.
- Canal: FOX One, ViX
- Estadio: León.
Cómo llegan América vs León al duelo por Liga MX
América llega a este partido tras vencer 2-1 a Toluca en la jornada anterior y se ubica en la sexta posición con 22 puntos y grandes opciones de clasificar a la liguilla final. Por su parte, León derrotó 3-1 a Juárez FC y trepó al octavo lugar con 22 unidades. Por eso, este duelo podría asegurar la clasificación de uno de los dos equipos a la siguiente fase.