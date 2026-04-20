América vs León se verán las caras por el partido de la jornada 16 del Torneo Clausura del Liga MX. Las ‘Águilas’ buscan una victoria que les permita asegurar su pase a la liguilla final, mientras que el combinado felino también pelea por meterse entre los ocho mejores del certamen. El partido se jugará este martes 21 de abril de 2026 en el Estadio León, casa del Club León. El encuentro promete un gran ambiente con miles de aficionados en las tribunas para un gran duelo.

¿A qué hora juegan América vs León?

El duelo por el Torneo Clausura de la Liga MX entre América vs León comenzará a las 9:06 PM (tiempo del centro de México).

Horarios en otros países:

México: 9:06 PM

Perú, Colombia, Ecuador: 10:06 PM

Argentina, Chile, Uruguay: 12:06 AM

Estados Unidos (ET): 10:06 PM

América vs León EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver ONLINE el partido por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga MX desde el Estadio León.

¿Dónde ver América vs León EN VIVO?

La transmisión del partido América vs León estará disponible en FOX One en televisión de paga. También podrá verse por streaming a través de las plataformas FOX+.

¿Qué canal transmite América vs León EN VIVO por Clausura, Liga MX 2026?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 9:06 p.m. FOX One FOX+ República Dominicana 9:06 p.m. FOX One FOX+ El Salvador 9:06 p.m. FOX One FOX+ Guatemala 9:06 p.m. FOX One FOX+ Honduras 9:06 p.m. FOX One FOX+ Nicaragua 9:06 p.m. FOX One FOX+ Panamá 9:06 p.m. FOX One FOX+ México 9:06 p.m. FOX One FOX+ Estados Unidos 10:06 p.m. ViX ViX

Horario, canal TV y dónde ver América vs León por Liga MX

Fecha : Martes 21 de abril del 2026.

: Martes 21 de abril del 2026. Partido : León vs América vs

: León vs América vs Horario : 9:06 p.m. hora de México.

: 9:06 p.m. hora de México. Canal : FOX One, ViX

: FOX One, ViX Estadio: León.

Cómo llegan América vs León al duelo por Liga MX

América llega a este partido tras vencer 2-1 a Toluca en la jornada anterior y se ubica en la sexta posición con 22 puntos y grandes opciones de clasificar a la liguilla final. Por su parte, León derrotó 3-1 a Juárez FC y trepó al octavo lugar con 22 unidades. Por eso, este duelo podría asegurar la clasificación de uno de los dos equipos a la siguiente fase.