Ver América vs. Mazatlán EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio El Encanto por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 24 de octubre de 2025, a las 10:00 p.m. (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina, Paraguay y Chile; las 9:00 PM de México y las 5:00 AM de España. ¿Dónde ver? Caliente TV, FOX Sports, Azteca Deportes y Amazon Prime transmiten el partido en México, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por TUDN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.