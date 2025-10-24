América vs. Puebla EN VIVO: ver transmisión del partido por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga MX. Entérate a qué hora juegan y en qué canales ver el partido.
Ver vs. Mazatlán EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio El Encanto por la fecha 15 del Torneo Apertura de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 24 de octubre de 2025, a las 10:00 p.m. (hora peruana), que son las 12:00 AM de Argentina, Paraguay y Chile; las 9:00 PM de México y las 5:00 AM de España. ¿Dónde ver? Caliente TV, FOX Sports, Azteca Deportes y Amazon Prime transmiten el partido en México, mientras que en Estados Unidos se podrá ver por TUDN. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

