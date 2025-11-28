Redacción EC
Redacción EC

Ver vs EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Banorte por el partido por los cuartos de final vuelta de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 6:00 PM de USA. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y Vix transmiten el partido en México, mientras que TUDN solo pasa el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Liga MX EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.

TAGS