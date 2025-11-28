Ver América vs Monterrey EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Banorte por el partido por los cuartos de final vuelta de la Liga MX. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, a las 6:00 de la tarde (hora peruana), que son las 8:00 PM de Argentina y Chile, las 5:00 PM de México y las 6:00 PM de USA. ¿Dónde ver? Canal 5, TUDN y Vix transmiten el partido en México, mientras que TUDN solo pasa el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

