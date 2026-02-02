Redacción EC
Redacción EC

Ver vs. Olimpia EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional “Chelato Uclés” por el partido de ida de la primera ronda de la . ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 3 de febrero del 2026, a las 9:00 de la noche (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina y Chile, las 8:00 PM de México y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? FOX One es la única señal que transmite el partido en directo para todo los territorios de México y Honduras. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

