Ver América vs. Olimpia EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nacional “Chelato Uclés” por el partido de ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 3 de febrero del 2026, a las 9:00 de la noche (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina y Chile, las 8:00 PM de México y las 3:00 AM de España. ¿Dónde ver? FOX One es la única señal que transmite el partido en directo para todo los territorios de México y Honduras. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Liga MX AQUÍ. Encuentra la mejor información sobre tu equipo favorito como: horarios, fechas y canales para seguir EN DIRECTO u ONLINE.