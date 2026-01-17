Ver América vs Pachuca EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Hidalgo por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga MX 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 18 de enero de 2025, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 7:00 PM de México y las 8:00 PM de Estados Unidos. ¿Dónde ver? FOX One transmite el partido en México, mientras que TUDN pasa el juego en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

